Dopo la tempesta dello scorso fine settimana, quando in alcune zone di New York sono caduti più di 30 centimetri di neve, in città sono state installate dieci macchine in grado di sciogliere tra le 60 e le 120 tonnellate di neve all’ora. La neve, depositata in grande quantità sui marciapiedi e sulle banchine delle strade, viene così scaricata nelle grosse “vasche” mediante l’utilizzo di appositi escavatori.

Il vapore che fuoriesce dalle vasche ricorda quello di una “jacuzzi”, osserva il Dipartimento di Igiene della città di New York, ma l’acqua utilizzata viene riscaldata solo a 3 gradi. Questo è sufficiente a sciogliere la neve, che viene poi filtrata e scaricata attraverso i tombini fino a un punto di raccolta dell’acqua piovana. Come spiegato da Javier Lojan, a capo del Dipartimento di Igiene della Città di New York, l’obiettivo primario è quello di “liberare le strade percorse dagli autobus in modo che le persone possano raggiungere il lavoro o la scuola”.