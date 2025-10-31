Nelle ultime ore New York è stata colpita da alcuni violenti nubifragi: nella notte, nella zona di Central Park, sono caduti quasi 5 centimetri d’acqua, così come a Brooklyn e all’aeroporto Laguardia. I nubifragi hanno provocato grossi problemi alla circolazione, sia per gli automobilisti che per i pendolari. Il sindaco della città, Eric Adams, ha inoltre confermato la morte di due persone, rimaste entrambe intrappolate in un seminterrato completamente invaso dall’acqua.

Pioggia da record: il video delle strade allagate

Secondo quanto confermato dai media locali, numerosi quartieri, in particolare quello di Brooklyn, hanno registrato allagamenti e danni materiali piuttosto significativi. I principali aeroporti, inoltre, hanno subito forti ritardi e cancellazioni di voli. La Direzione Emergenze di New York City ha quindi esortato i residenti a evitare le strade allagate e a tenersi lontani da alberi caduti e linee elettriche. Il servizio meteorologico nazionale ha poi emesso un’allerta vento e piogge per tutti e cinque i distretti di New York fino alla mezzanotte di venerdì. I dati del Servizio Meteorologico Nazionale hanno confermato livelli di pioggia da record: 4,7 centimetri a Central Park (superato il record del 1917), 5,31 centimetri a LaGuardia e 5,05 centimetri all’aeroporto di Newark, nel vicino New Jersey.