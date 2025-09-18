Seduta tesa in consiglio comunale a Genova, dove l’opposizione ha chiesto un minuto di silenzio per Charlie Kirk. Durante il dibattito, il consigliere del Partito Democratico Claudio Chiarotti ha urlato alla capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandra Bianchi: “Non dire ca…te, vi abbiamo già appesi per i piedi una volta”. Le parole hanno scatenato la protesta dell’opposizione e la seduta è stata sospesa. La sindaca Silvia Salis ha preso le distanze: “Ha sbagliato, è una cosa grave”. Chiarotti ha infine ammesso l’errore e chiesto scusa, rivendicando però il suo antifascismo: