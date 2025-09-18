“Non dire ca…te, vi abbiamo già appesi per i piedi una volta”, il video dello scontro al consiglio comunale di Genova
Gianluca Pace Settembre 18, 2025
Seduta tesa in consiglio comunale a Genova, dove l’opposizione ha chiesto un minuto di silenzio per Charlie Kirk. Durante il dibattito, il consigliere del Partito Democratico Claudio Chiarotti ha urlato alla capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandra Bianchi: “Non dire ca…te, vi abbiamo già appesi per i piedi una volta”. Le parole hanno scatenato la protesta dell’opposizione e la seduta è stata sospesa. La sindaca Silvia Salis ha preso le distanze: “Ha sbagliato, è una cosa grave”. Chiarotti ha infine ammesso l’errore e chiesto scusa, rivendicando però il suo antifascismo:
“Sono andato sopra le righe, chiedo scusa – ha detto Chiarotti – la mia affermazione non era riferita a qualcuno in quest’aula, non ho avuto il filtro di fermarmi. Rivendico il mio essere antifascista e non penso che qui dentro ci siano dei fascisti”.
