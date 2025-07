Gli abitanti del villaggio di Grindavik sono stati fatti evacuare, dopo che una nuova eruzione nella catena vulcanica di Sundhnukur ha interessato Reykjanes, nel sudovest dell’Islanda. Si tratta della nona eruzione nell’area da dicembre del 2023, la dodicesima dal 2021. Turisti evacuati anche dai campeggi e dalla Laguna Blu, una delle attrazioni turistiche più visitate del Paese.

Eruzione improvvisa

La prima attività sismica era stata registrata a mezzanotte. L’eruzione, però, sembra aver sorpreso i vulcanologi, che nella giornata di ieri avevano dato per possibile l’uscita di magma solo in autunno. Attualmente, sono state registrate oltre 130 scosse sismiche. Gli esperti dell’ufficio meteorologico islandese sono in viaggio per ispezionare l’eruzione ancora in corso con un elicottero della guardia costiera. Al momento, però, la situazione non è considerata pericolosa. Nel video, la fessura vulcanica lunga oltre 700 metri.

Al momento, non si registrano ripercussioni sul traffico aereo, assicurano i media. Minney Sigurdardottir, dell’ufficio meteorologico islandese, ha dichiarato che gli unici problemi potrebbero derivare da una eruzione prolungata che potrebbe portare le colate laviche a danneggiare la città di Grindavik.