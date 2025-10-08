La Freedom Flotilla Coalition ha reso noto che nelle scorse ore, a circa 120 miglia nautiche da Gaza, le forze israeliane hanno preso di mira il convoglio marittimo intercettando alcune barche della nuova flotta. “Tre navi – Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar e Anas Al-Sharif – sono state attaccate e illegalmente fermate dall’esercito israeliano alle 04:34 del mattino, a 220 chilometri (circa 140 miglia) al largo della costa di Gaza”. Nelle immagini la telecamera a bordo della Gaza Sunbirds viene distrutta da un soldato israeliano.