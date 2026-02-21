Gaffe durante la telecronaca della gara di bob a quattro delle Olimpiadi di Milano Cortina. In apertura della diretta su Rai 2, una voce fuori onda ha detto “evitiamo l’equipaggio 21 che è israeliano”.

Immediate le scuse del Responsabile ad interim Rai Sport, Marco Lollobrigida, che in una nota parla di “espressione inaccettabile che non rappresenta in alcun modo i valori del servizio pubblico e di Rai Sport”. “A nome della Direzione, esprimo sincere scuse agli atleti israeliani, alla delegazione e a tutti i telespettatori. Sono state avviate immediate verifiche interne per accertare responsabilità. Lo sport deve unire e non dividere”.

Le polemiche seguono quelle avvenute due giorni fa e che vedono sempre protagonista la formazione israeliana di bob. Il Comitato olimpico israeliano ha chiesto le scuse e la sospensione dall’incarico del telecronista dell’emittente pubblica svizzera Radio Television Suisse Stefan Renna a causa dei suoi commenti durante tutta la discesa della squadra israeliana di bob a due. Renna aveva accusato il pilota Adam Edelman di aver fatto un post social pro-occupazione di Gaza. Il telecronista aveva quindi parlato, per tutta la telecronaca, di “commenti pro-genocidio” e di “presenza nel team di militari impegnati nella Striscia”.