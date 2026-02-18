A causa delle forti piogge che hanno colpito l’Isola del Nord della Nuova Zelanda, un camion che percorreva un viadotto è precipitato in una voragine. Come si vede in un filmato girato nei pressi del crollo si vedono alberi abbattuti e diversi detriti sparsi nell’area circostante.

L’ondata di maltempo che ha colpito l’isola è stata accompagnata da raffiche di vento intense. Si sono verificate delle interruzioni di voli, treni e traghetti e la chiusura di numerose strade. Decine di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità.