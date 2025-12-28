A Canton, negli Stati Uniti, un ragazzo di 21 anni è stato accusato del tentato omicidio di un agente di polizia all’interno di un Walmart. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, nel pomeriggio del 18 dicembre un agente stava identificando nell’ufficio della sicurezza del negozio il 21enne, Shane C.L. Newman, e una donna di 23 anni, sospettati entrambi di furto. Poco dopo, Newman ha estratto una pistola e ha tentato di fare fuoco contro il poliziotto. L’arma, però, pare essersi inceppata e non ha esploso alcun colpo. Un addetto alla sicurezza si è avventato sul ragazzo, riuscendo a immobilizzarlo con l’aiuto dell’agente.

Il video shock del tentato omicidio

L’episodio è stato interamente ripreso da una telecamera e il video shock sta facendo il giro del web. La polizia ha poi segnalato che nessuno è rimasto ferito. Il 21enne, invece, è stato accusato di tentato omicidio, aggressione aggravata a un pubblico ufficiale, rapina, possesso aggravato di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. La sua complice, la 23enne Katerina D. Jeffrey, è stata accusata di concorso in rapina.