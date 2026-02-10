L’icona del rap Snoop Dogg negli ultimi giorni è diventato il protagonista più inatteso delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il celebre rapper, inviato speciale della NBC, ha già fatto parlare di sé girando tra gli eventi di curling, provando a fare un giro sul bob giamaicano e facendo il tifo per gli atleti statunitensi sull’Olympia delle Tofane. Snoop Dogg, però, non ha mai sciato in vita sua e ha deciso di cogliere l’occasione delle Olimpiadi invernali per rimediare. Sul web, infatti, è diventato virale il video della sua prima lezione di sci con una maestra d’eccezione, la campionessa Picabo Street (oro olimpico in SuperG a Nagano 1998 e argento in discesa a Lillehammer 1994).

Snoop Dogg: il video della prima lezione di sci

Come mostrato nel video, la campionessa ha guidato Snoop Dogg partendo dalle basi, ovvero dalla prima camminata con gli scarponi: “È un po’ difficile camminare con questi”, ha scherzato Street vedendo il rapper arrancare sulla neve. “Non sapevo di questa parte” ha risposto lui. “Sento che mi si stanno separando le gambe”, ha detto Snoop Dogg poco prima di cadere.