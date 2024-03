Boo, un orso grizzly di 22 anni che vive in una stazione sciistica di Golden, nella Columbia Britannica in Canada, è stato filmato mentre emerge da cumuli di neve dopo il lungo letargo invernale. Il grizzly ha percepito il caldo e ha deciso di uscire per godersi il sole. Pian piano si sta svegliando dal letargo. Entrerà e uscirà dalla sua tana nelle prossime settimane.