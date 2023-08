Un orso scappa dalla gabbia che si trova a bordo di un aereo della Iraqi Airways, atterrato a Dubai da Baghdad. I veterinari sono stati chiamati per sedare e rimuovere l’animale che si mette a scorrazzare nella stiva dell’aereo. L’operazione ha inevitabilmente provocato ritardi di oltre un’ora.

Orso scappa dalla gabbia che si trova nella stiva dell’aereo

In un video si vede l’animale che scorrazza libero. Diverse persone cercano di calmarlo accarezzandolo. Alla fine l’animale viene catturato e portato via in sicurezza.