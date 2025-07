Ozzy Osbourne, leggenda dell’heavy metal e storico frontman dei Black Sabbath, è morto il 22 luglio all’età di 76 anni. Nel 2020 aveva rivelato di avere il morbo di Parkinson e le sue condizioni di salute si sono aggravate gradualmente in questi anni. “È con una tristezza che le parole non possono esprimere che dobbiamo annunciare che il nostro amato Ozzy Osbourne è mancato questa mattina. Era con la sua famiglia, circondato dall’amore. Chiediamo a tutti di rispettare la nostra privacy in questo momento”, ha spiegato la famiglia.

L’ultimo saluto, il video dello storico concerto di Birmingham

Ozzy, appena un paio di settimane fa, si era esibito insieme al chitarrista Tony Iommi, al bassista Geezer Butler e al batterista Bill Ward, membri della formazione originale dei Black Sabbath, nell’ultimo storico concerto in Inghilterra, il “Back to the beginning”, già entrato nella storia del rock. Il 5 luglio, infatti, è andato in scena un gigantesco omaggio che gli hanno tributato nella sua Birmingham praticamente tutti gli altri big del metal mondiale. C’erano i Metallica, i Guns’N’Roses, gli Anthrax, i Slayer, i Pantera e molti altri, tutti sotto un’unica bandiera, quella di Ozzy.

Ozzy si è presentato sul palco seduto su un maestoso trono: indebolito dal Parkinson, incapace di alzarsi in piedi, si è subito rivolto con grande energia verso il suo pubblico, che lo ha naturalmente accolto con entusiasmo e commozione, emozioni riservate solo alle icone più grandi e leggendarie. Poi la musica, la voce inconfondibile, quella di sempre, unica. Infine, quasi come a rendersi conto che quel palco, quel momento e quel pubblico sarebbero stati davvero gli ultimi di una carriera senza eguali, il “principe delle tenebre” si è lasciato andare a un momento di autentica fragilità, forse l’ultimo e inevitabile passo per consegnarsi davvero all’immortalità.