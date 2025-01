Picchiano il barista che non vuole più farli bere. E’ successo a Padova la sera dello scorso 12 gennaio. L’orologio segna le 19.20 quando due fratelli moldavi, di 32 e 42 anni, completamente ubriachi, entrano in un bar gestito da una famiglia di origine cinese. Gli aggressori chiedono al barista di bere. Vogliono alcol, anche se già sono in stato di ebrezza. Lui si rifiuta e, in disaccordo, lo aggrediscono con toni minacciosi. Poi interviene il padre del barista che cerca di calmare la situazione. A documentare il tutto sono le telecamere di sicurezza.

