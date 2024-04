Un detrito spaziale cinese in caduta verso la Terra potrebbe essere all’origine del bolide luminoso che nella notte del 2 aprile ha attraversato il cielo della California meridionale: si tratterebbe del modulo orbitale della missione Shenzhou 15, lanciata lo scorso 22 novembre per portare tre astronauti in orbita sulla stazione spaziale cinese Tiangong.

Lo dice, con un post pubblicato su X, l’astronomo Jonathan McDowell del Centro per l’astrofisica Harvard-Smithsonian. La caduta del modulo cinese, del peso di circa 1.500 chili, avrebbe generato la scia luminosa che intorno alle ore 1:40 locali è stata avvistata dall’area di Sacramento fino a San Diego: quasi un centinaio le segnalazioni giunte all’American Meteor Society, mentre in rete e sui social circolano foto e video ripresi con gli smartphone.

L’episodio arriva a pochi giorni di distanza da un’altra sospetta caduta di un detrito spaziale registrata in Florida. Secondo quanto riportato dal sito Live Science, i tecnici della Nasa hanno recuperato un tubo cilindrico del peso di 900 grammi che lo scorso 8 marzo ha sfondato il tetto di una casa nella città di Naples e lo hanno portato al Kennedy Space Center per analizzarlo e ricostruirne l’origine.

Il proprietario dell’immobile danneggiato, Alejandro Otero, sospetta che possa trattarsi di una delle vecchie batterie rilasciate dalla Stazione Spaziale Internazionale che proprio lo scorso 8 marzo sono rientrate nell’atmosfera terrestre sopra il Golfo del Messico.