A Parigi, in occasione della tradizionale parata militare sugli Champs-Elysées per la festa nazionale del 14 luglio, non sono mancati gli imprevisti, tutti naturalmente ripresi dalle telecamere della televisione francese. Nelle immagini della sfilata, che commemora la presa della Bastiglia del 1789, è possibile notare alcuni dettagli o momenti stonati che hanno reso meno aggraziata la parata parigina. Un militare, per esempio, si è ferito a un orecchio con la sciabola. Nonostante il sangue e l’evidente ferita, il militare ha proseguito la sua marcia.

Un cavallo “ribelle”

Quando invece è arrivato il turno della Cavalleria della Guardia Repubblicana, un cavallo si è staccato dalla formazione provocando il caos. Un altro, invece, è caduto disarcionando il proprio cavaliere, proprio nel momento della svolta davanti alla tribuna presidenziale, situata nei pressi di Place de la Concorde.

Stando a quanto riferito da Le Figaro, sia gli uomini che i cavalli non hanno riportato ferite, uscendo indenni da questo genere di imprevisti. Questi, comunque, non sono così rari e spesso vengono determinati da fattori esterni come le condizioni meteorologiche o lo stress causato dal rumore della folla presente alla parata.