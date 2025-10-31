Cori fascisti, canti e inni al Duce risuonano nella sede di Parma di Fratelli d’Italia, utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù Nazionale. Un video, le cui immagini risalgono al 28 ottobre, giorno dell’anniversario della Marcia su Roma, mostra alcuni giovani in una stanza illuminata; fuori dall’edificio il manifesto elettorale di Giorgia Meloni. Questi locali situati in Borgo del Parmigianino, nel capoluogo emiliano, vengono utilizzati spesso da Gioventù Nazionale. Eppure, l’indirizzo è lo stesso che la sezione di Fratelli d’Italia a Parma indica come propria sede sui social. “Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un bordello col manganello e le bombe a mano”, è il coro che riecheggia nella sede di Parma.

Canti fascisti e reazioni

“Me ne frego di morire, me ne frego di Togliatti e del sol dell’avvenire. Se il sol dell’avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore!”, è il canto che risuona all’interno della stanza, mentre viene agitata una bandiera tricolore. Ai canti e ai cori, poi, si aggiunge anche l’inno a Benito Mussolini: “Duce, duce, duce!”. La vicenda ha naturalmente scatenato l’immediata reazione della politica locale. Il segretario del Partito democratico di Parma, Francesco De Vanna, ha commentato: “Nulla di nuovo. Qui e ovunque la base di Fratelli d’Italia è questa. Valori e metodi sono perfettamente allineati alla cultura fascista. Nonostante gli sforzi della presidente del Consiglio per mascherare questa ideologia ‘retrò’ e strizzare l’occhio ai moderati, questo erano e questo rimangono. Noi lo sappiamo e non abbassiamo la guardia. Li conosciamo, li combatteremo”.

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha dichiarato: “I valori che rappresenta questa città sono del tutto alternativi e contrapposti a quelli che senza alcun pudore propagano nella sede di Fratelli d’Italia, dove si inneggia al Duce, si cantano cori per le camicie nere e gli squadristi. Parma non accetterà né ora né mai la squallida propaganda di un tempo passato e orrendo. Non lo ha fatto da ottant’anni a questa parte, non lo farà nemmeno adesso”.