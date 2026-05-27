I Guardiani della Rivoluzione hanno affermato di aver abbattuto un drone statunitense entrato nello spazio aereo iraniano. In una dichiarazione diffusa dai media statali, le Guardie Rivoluzionarie hanno riferito di aver identificato “aerei da combattimento e droni americani invasori”. Il drone abbattuto è un MQ-9 e i Pasdaran sostengono di aver costretto un altro drone e un aereo da caccia statunitense alla fuga. “Le Guardie Rivoluzionarie hanno messo in guardia contro qualsiasi violazione del cessate il fuoco da parte dell’esercito statunitense aggressivo e considerano legittimo e certo il proprio diritto a una risposta reciproca”, aggiungono. I Pasdaran hanno poi diffuso le immagini dei rottami del drone abbattuto.