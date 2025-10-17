Decine di giovani si sono riuniti per rendere omaggio al 32enne Eduardo Ruiz, ucciso a colpi d’arma da fuoco durante una protesta antigovernativa a Lima. Il neo presidente del Perù, José Jeri, ha rifiutato di dimettersi dopo la morte di Ruiz durante la grande protesta guidata dagli attivisti della Generazione Z, che chiedevano le sue dimissioni. Stando ai dati delle autorità, sono circa 100 le persone rimaste ferite negli scontri.

Manifestante ucciso: il video shock

Intanto sul web sta circolando un video che mostra il drammatico momento in cui Ruiz è stato colpito durante le proteste di piazza a Lima. Nelle immagini si vede l’uomo cadere a terra, colpito al torace da un proiettile. Ruiz è stato poi trasportato all’ospedale Arzobispo Loayza, ma ormai per lui non c’era più nulla da fare. Secondo alcune testimonianze, l’uomo sarebbe stato ucciso da quello che viene definito un “terna”, ovvero un agente in: borghese senza documenti identificativi. A quanto pare, l’agente era stato scoperto da un gruppo di manifestanti e aveva aperto il fuoco su di loro mentre fuggiva. Intanto, pur sottolineando il fatto che la polizia è stata attaccata durante le proteste, il ministro dell’Interno Vicente Tiburcio ha avviato un’indagine per accertare le responsabilità di quanto accaduto.