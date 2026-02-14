Sono state oltre cento le coppie che si sono sposate in un “matrimonio di massa” a tema San Valentino organizzato a Lima, in Perù. Il comune ha allestito un’area nel Parque de las Aguas, dove le spose potevano truccarsi, mentre agli sposi è stata regalata una rosa bianca da mettere sulle loro giacche. La cerimonia di massa è stata celebrata direttamente dal sindaco della città, Rafael Lopez Aliaga. In questa particolare occasione i partecipanti hanno risparmiato fino a 149 dollari in pratiche burocratiche per formalizzare il loro matrimonio in un Paese dove, secondo i dati ufficiali, le coppie che vivono in unioni libere sono più numerose delle coppie sposate.