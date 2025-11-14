Nella giornata di ieri, il presidente peruviano José Jeri ha assistito alla distruzione di oltre 8mila armi da fuoco confiscate presso la Direzione Nazionale delle Operazioni Speciali di Lima. L’enorme arsenale, che includeva revolver, pistole e fucili da caccia, è stato sequestrato durante diverse operazioni di controllo e ispezione a livello nazionale condotte dalle agenzie di sicurezza.

Oltre 8mila armi distrutte

In un video apparso sul web si vede la distruzione della armi, i cui resti metallici verranno trasportati a Chimbote, nella regione di Ancash, e fusi presso i forni di Siderperu. L’obiettivo finale è quello di riciclare tutto il materiale raccolto dalla distruzione delle armi e di riutilizzarlo per produrre attrezzature da gioco e mini palestre da installare nei distretti peruviani.