Piazzapulita, botta e risposta tra Bocchino e Carofiglio: “Le sembro un uomo in difficoltà?”, “Sì”

Nel salotto di Piazzapulita si parla della vicenda dei migranti in Albania. In studio ci sono il direttore editorale del Secolo d’Italia Italo Bocchino e lo scrittore Gianrico Carofiglio.

“Chi si trova a dover articolare questi ragionamenti che sono un capovolgimento della realtà, è in difficoltà – dice Carofiglio- e io la capisco. C’è la mia personale solidarietà rispetto a questa difficoltà”. “Le sembro un uomo in difficoltà?” chiede Bocchino. Carofiglio allora risponde ancora: “Sì, mi sembra in difficoltà. Infatti sta sorridendo ora. Cosa che normalmente non fa in televisione”. “Ma difende chi picchia i poliziotti” dice ancora Bocchino. “Ma ti ho appena detto che la violenza è inammisibile e li ho appena criticati. Ecco un terzo capovolgimento della realtà”.