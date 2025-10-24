A Catania, un uomo di 34 anni ha picchiato violentemente la moglie, nel loro negozio quando era chiuso, tirandola per i capelli e poi colpendola con schiaffi e pugni. La donna, una volta a terra, è stata colpita a calci, in una parte del corpo dove era stata da poco sottoposta a un delicato intervento chirurgico. A riprendere la brutale aggressione è stato il sistema di videosorveglianza che ha permesso alla polizia di Catania di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e di arrestare per lesioni aggravate l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, che nel frattempo si era recato a casa della madre.

L’aggressione ripresa dal sistema di videosorveglianza

La vittima è stata soccorsa dagli agenti delle Volanti della Questura che erano stati allertati da lei. L’hanno trovata col volto tumefatto e con una copiosa perdita di sangue alla testa. Soccorsa da personale del 118, è stata poi trasportata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato la frattura delle ossa nasali e un grave trauma cranico, prescrivendole 45 giorni di riposo assoluto. Al negozio, invece, la polizia ha trovato tracce di sangue e l’hard disk con le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del locale, che il 34enne aveva tentato inutilmente di portare via.

Dopo l’allarme lanciato alla polizia, l’uomo ha chiuso la porta dell’attività commerciale dall’esterno, bloccando la moglie all’interno. Per fortuna la donna aveva un duplicato delle chiavi e, trascinandosi sul pavimento, è riuscita ad arrivare alla porta e ad aprire agli agenti. Dalle testimonianze raccolte tra i parenti della vittima e quelli dell’aggressore è emerso che i due erano soliti litigare molto spesso e che il 34enne, in altre occasioni, avrebbe aggredito fisicamente la moglie, la quale poi avrebbe minimizzato la situazione. La donna, probabilmente per paura di ritorsioni, non lo aveva mai denunciato. L’uomo, su disposizione della procura, è stato portato in carcere. Il gip ha poi convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere per l’indagato.