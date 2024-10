Una notte di terrore ha colpito la bassa provincia di Livorno, in particolare le località di Campiglia, Venturina e Suvereto, dove un violento nubifragio ha causato gravi allagamenti. La frazione di Cafaggio, situata alle spalle di Campiglia, è stata la più colpita, con strade, cantine e abitazioni sommerse dall’acqua. In totale, sono caduti 172 mm di pioggia, di cui almeno 120 mm in un’ora, provocando una situazione di emergenza. Le forti piogge hanno trasformato le vie in torrenti, rendendo la circolazione estremamente pericolosa e causando ingenti danni alle strutture.

Salvataggio e crollo di un ponte

Un uomo che percorreva la strada 398, in direzione di Cafaggio, è stato tratto in salvo dopo che la strada si è trasformata in un fiume in piena. L’uomo è riuscito a salvarsi aggrappandosi a dei cartelli stradali, prima di essere soccorso e trasportato all’ospedale di Piombino per accertamenti.

La situazione è stata ulteriormente aggravata dal crollo di un ponte sulla strada che collega la 398 a Venturina, in via delle Piagge. Il rio Verdancio ha tracimato, invadendo la carreggiata e alcune abitazioni, rendendo necessaria l’intervento delle autorità locali per mettere in sicurezza la zona.