Pitone gigante trovato in soffitta, paura in un condominio a Mestre VIDEO

Un pitone è stato trovato per caso nella soffitta di un condominio a Mestre, in via Milano 50. Il grosso serpente era nascosto sotto una porta ed è stato scoperto da un condomino che era salito brevemente nella soffitta. Il palazzo appartiene a un’associazione di beneficenza. Una squadra dei vigili del fuoco di Cavarzere è intervenuta per catturare il pitone. Utilizzando un apposito strumento, i vigili del fuoco sono riusciti a immobilizzare l’animale, non senza qualche difficoltà nel liberarlo dalla morsa del bastone. Una volta catturato, il pitone è stato depositato in una teca per la sua sicurezza e quella degli abitanti del condominio.