Plectrum, il nuovo super yacht che vola sull’acqua a 140 km/h VIDEO

Si solleva dall’acqua e può raggiungere i 140 km/h. Una velocità impressionante, 140 km/h, visto che stiamo parlando di uno yacht.

Tutto quello che sappiamo su Plectrum

Si chiama Plectrum l’ultimo yacht di lusso pensato dallo studio di design italiano Lazzarini. Lungo 74 metri, è progettato per essere il più veloce della sua categoria grazie a un sistema uguale a quello di un aliscafo.

L’ispirazione arriva dai catamarani dell’America’s Cup (il modello Prada del 2023) ma invece di essere spinto dal vento, Plectrum si muove e si solleva sopra la superficie dell’acqua prima di partire grazie a tre motori alimentati ad idrogeno da 5000 CV ciascuno raggiungendo una velocità massima di 75 nodi (140 km/h).

Plectrum ha 4 piani, in quello principale vi sono 6 cabine per gli ospiti e una suite per il proprietario. Sono presenti due garage, uno al centro per due gommoni e un altro nella parte posteriore per altri mezzi, auto compresa. E se volevate saperlo sì, c’è anche uno spazio per far atterrare elicotteri. Lo yacht entrerà in commercio nel 2025.