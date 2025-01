Un grande complesso termale all’interno di una domus privata, annesso ad un salone per banchetti, è emerso nel cantiere di uno scavo in corso nell’insula 10 della Regio IX di Pompei. La diretta connessione degli spazi termali alla grande sala per i banchetti, spiegano gli archeologi, lascerebbe intuire quanto la casa romana si prestasse ad essere un vero e proprio palcoscenico per le celebrazioni di sontuosi banchetti.

L’intera domus occupava la parte sud dell’insula 10, e doveva appartenere a un personaggio importante della società locale. “Il tutto era funzionale alla messa in scena di uno “spettacolo”, al cui centro stava il proprietario stesso”, sottolinea il direttore Gabriel Zuchtriegel. “Lo scavo degli ambienti in questione, ed in particolare del peristilio – aggiunge il Direttore dei lavori, Anna Onesti – è avvenuto grazie ad una modalità di esecuzione innovativa, che ha consentito di raggiungere il piano pavimentale evitando lo smontaggio degli elementi architettonici instabili del colonnato”.