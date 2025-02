La portacontainer Msc Baltic III, lo scorso sabato è andata alla deriva in mezzo a una tempesta e si è incagliata in un golfo roccioso sulla costa occidentale della provincia canadese Terranova e Labrador.

Alcuni dei venti uomini di equipaggio sono rimasti feriti a causa dell’impatto che è stato violentissimo. Due elicotteri Leonardo CH149 Cormorant in servizio con le forze armate canadesi, sono intervenuti per portare al sicuro i marinai. Il salvataggio è stato ripreso in diretta ed è avvenuto in una situazione estrema con vento fortissimo e gli elicotteri sospesi a pochi metri da una parete rocciosa.

Uno dei militari si è calato appeso a una fune ed è riuscito ad agganciare i marinai issandoli a bordo del velivolo. Il militare ha salvato prima i feriti, poi il resto dell’equipaggio.

La missione si è conclusa con successo.