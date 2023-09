Porto Miggiano, scala scogliera per tuffarsi in mare ma cade: è grave

Dramamtico incidente a Porto Miggiano, in Salento, dove un giovane 24enne è caduto in acqua nel tentativo di scalare la scogliera per un tuffo (qui il video). Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, Vigili del fuoco e capitaneria di Porto. Secondo quanto ricostruito, l’episodio è avvenuto nei pressi della spiaggia dei 100 scalini.

Porto Miggiano, cade durante la scalata: grave 24enne

Il ragazzo impegnato a scalare la scogliera per raggiungere il punto più alto da cui tuffarsi in mare, ha perso l’equilibrio cadendo violentemente sulle rocce e poi in acqua. L’allarme è stato lanciato da alcuni turisti che hanno notato la scena da un’imbarcazione.

Il ferito è stato soccorso da alcuni bagnanti, che lo hanno portato a riva posizionandolo su una tavola da surf, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Il 24enne è stato trasferito all’ospedale Vito Fazzi in codice rosso.