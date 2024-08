Portogallo, terremoto magnitudo 5,4 con epicentro nell’Oceano Atlantico: in un VIDEO il momento della scossa

Una scossa di terremoto con epicentro in mare, un’ottantina di km al largo di Lisbona, è stata avvertita stamane (lunedì 26 agosto) intorno alle 5:11 ora portoghese (le 6:00 in Italia). Secondo l’Istituto portoghese del mare e dell’atmosfera, la scossa sarebbe del 5,4 grado della scala Richter e sarebbe stata avvertita in Portogallo, Spagna e Marocco. Non ci sono notizie di danni a cose o persone e non ci sono allarmi legati ad eventuali tsunami. L’epicentro del sisma è stato localizzato nell’Oceano Atlantico, a circa 84 chilometri a sud-ovest di Lisbona. La poca profondità del sisma, solo 10,7 km ha fatto in modo che fosse ben percepibile in gran parte del Portogallo.

Molti residenti hanno riferito di aver avvertito la scossa, con edifici che tremavano per alcuni secondi. Diverse persone sono scese in strada cercando di mettersi in sicurezza. Il sisma si e si è sentito maggiormente a Sesimbra e Sines, città che distano circa 50 km dall’epicentro.

Lisbona è una città abituata a convivere col terremoto

La scossa è stata molto potente ed ha destato allarme in una città con una lunga storia sismica. Lisbona è infatti una città abituata a convivere con il terremoto. Il 1 novembre 1755 ce ne fu uno molto potente (8,5 e 9 di magnitudo) che distrusse gran parte della città. Quel sisma fu seguito da un maremoto e da incendi che causarono la morte di decine di migliaia di persone e cambiarono, per sempre, il volto della città.