Poveri avversari, ecco Jeremy Gohier: il tredicenne cestista canadese alto 2,18 metri VIDEO

Le clip del baby fenomeno del basket canadese Jeremy Gohier, che a 13 anni è già alto 2,18 metri e svetta sui suoi avversari adolescenti, sono diventate virali sui social. Jeremy Gohier non è il tipico tredicenne. Proprio no. Il ragazzo, infatti, è già notevolmente più alto del giocatore medio NBA (1,98 di media) e pertanto di solito si sbarazza rapidamente dei suoi avversari adolescenti, schiacciando con facilità, bloccando senza sforzo i tiri degli avversari e muovendosi per il campo senza che nessuno riesca a fermarlo. Insomma, un vero e proprio incubo per gli avversari.

Nei vari video, Gohier appare talmente sproporzionato rispetto ai coetanei che non si può fare a meno di provare un po’ di pena per loro.

Il tredicenne è attualmente iscritto al programma Sport-Études presso la Georges-Vanier High School, ma si parla già del suo promettente futuro, in quanto ha il potenziale per diventare una delle migliori promesse del basket universitario. Ma, come ovvio, Gohier è ancora lontano dal raggiungere la NBA, anche se ha già ottenuto una borsa di studio Petro-Canada FACE, che supporta promettenti atleti canadesi. Lo sentiremo nominare ancora in futuro? Non ci resta che aspettare.