Un gruppo di poliziotti della Metropolitan Police di Londra fuori servizio riesce ad impedire che Joseph Jimenez, un ragazzo di 20 anni, ferisca con un coltello un altro uomo durante una discussione. Il fatto, raccontato dal Daily Mail, è avvenuto lo scorso 21 luglio nella capitale britannica: il gruppo di poliziotti che fa parte del Gangs & Pro-Active Team della Metropolitan Police di Londra nota la discussione tra Jimenez e l’altro uomo. Quest’ultimo è già stato colpito alla testa ed ora rischia di essere accoltellato. il 20enne ha infatti in mano un grosso coltello. Siamo all’interno dell’Elephant Park, un parco giochi: gli agenti si trovano in un bar, assistono alla scena e cominciano a correre. Un agente blocca Jimenez che viene subito arrestato. Gli agenti prestano poi i primi soccorsi alla vittima che viene trasportata in ospedale con un trauma cranico.

Grazie alle immagini delle telecamere a circuito chiuso ed alle testimonianze, Jimenez è stato costretto a dichiararsi colpevole. E’ stato condannato a otto mesi di reclusione per possesso di arma e a quattro mesi di reclusione per rissa. Un dirigente della Metropolitan Police di Londra ha dichiarato: “L’eroismo dimostrato da questi agenti è a dir poco eccezionale. Si sono esposti al rischio reale di essere feriti pur di arrestare un delinquente. Sono azioni come queste che dimostrano il vero cuore e l’anima corpo”.