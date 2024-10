Per liberare uno dei rapinatori che era stato bloccato dalle due vittime un complice non aveva esitato a prendere un bastone e a colpirle, tanto che uno degli aggrediti, un 22enne, aveva riportato una ferita lunga 12 centimetri in testa.

Fermati tre giovani marocchini tra i 20 e i 30 anni

I responsabili della rapina, accaduta nei giorni scorsi in viale Romagna a Milano, sono stati fermati dagli agenti del Commissariato Città Studi. Si tratta di tre marocchini di 20, 25 e 30 anni che erano stati sorpresi dai proprietari a rubare nella loro auto. C’è anche un quarto rapinatore che non è stato ancora identificato.

I rapinatori ripresi con il telefonino

Ne era nata una colluttazione durante la quale una delle vittime aveva anche ripreso i volti degli aggressori in un video col telefonino. I rapinati avevano riconosciuto due degli aggressori all’atto della denuncia e i loro nomi erano emersi dalla banca dati. Con loro i fermati avevano ancora dagli oggetti rubati nell’auto. Il fermo è già stato convalidato e per i tre è stato disposto il carcere.