Il principe Harry si è recato in Angola per sostenere the Halo Trust, l’organizzazione benefica per la bonifica delle mine antiuomo. Il Duca di Sussex ha ripercorso il famoso viaggio compiuto dalla madre Diana nel 1997, camminando su un campo minato per sensibilizzare l’opinione pubblica. Lo ha fatto indossando un giubbotto antiproiettile e seguendo lo stesso percorso in un campo minato a Cuito Cuanavale, nel sud del Paese, dove il conflitto civile si è lasciato dietro migliaia di ordigni inesplosi.

Il gesto simbolico

Questa camminata ha un forte valore simbolico, rievocando inoltre le immagini iconiche di Lady Diana nel gennaio 1997, a distanza di pochi mesi dalla sua morte. Secondo Halo Trust, sono almeno 60mila le persone che sono state uccise o ferite dalle mine antiuomo nel Paese dal 2008. Nonostante la bonifica di oltre 120mila mine antiuomo e 100mila bombe, almeno 80 angolani sono stati uccisi dagli ordigni negli ultimi cinque anni.

Il principe ha poi rivolto un messaggio in portoghese ai bambini di un villaggio. “Fermatevi e avvertite gli anziani”, ha ripetuto, facendo eco a un avvertimento con cui si cerca di evitare che i piccoli, giocando vicino ai campi minati, facciano detonare gli ordigni.