Nel golfo di Manila c’è una particolare isola, quella di Pugad, che rischia di scomparire a causa dell‘innalzamento del livello dell’acqua, un fenomeno che sta inghiottendo l’isola giorno dopo giorno. Le 2500 persone che vivono su quest’isola, di appena sette ettari, lottano ogni giorno per affrontare i frequenti allagamenti: le strade, infatti, finiscono sott’acqua almeno tre volte a settimana, ridimensionando la vita quotidiana degli abitanti di Pugad.

Pugad, l’isola che sprofonda in mare

La loro vita quotidiana, dalle lezioni scolastiche agli orari dei piccoli commerci, è inevitabilmente scandita dalle maree. Nei giorni di pioggia intensa l’acqua può raggiungere il metro e mezzo, minacciando perfino le palafitte sulle quali sono stati costruiti tutti gli edifici. Oltre alla minaccia del mare, però, gli abitanti devono anche affrontare il problema dell’estrazione delle falde, che secondo gli esperti causa lo sprofondamento dell’isola di quasi 11 centimetri ogni anno.

Il terreno di Pugad, infatti, si indebolisce progressivamente, mentre l’innalzamento del mare nelle Filippine, che potrebbe accelerare fino a 13 millimetri annui, avanza tre volte più velocemente della media globale. I fondi stanziati dall’Onu nel 2023 non sono ancora arrivati e senza una strategia precisa il fenomeno rischia di diventare irreversibile: un destino che al momento appare già scritto.