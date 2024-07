Pugni, calci e cinghiate a una coppia gay in strada: il video dell’aggressione omofoba a Roma

Un’aggressione omofoba di una violenza inaudita ha scosso Roma lo scorso weekend. Una coppia gay è stata brutalmente attaccata con calci, pugni e cinghiate mentre passeggiava in viale di Val Fiorita all’Eur. Il video dell’incidente, diffuso dalla Gay Help Line, mostra la ferocia dell’attacco e ha suscitato grande indignazione sui social media e nei canali di informazione.

Il video dell’aggressione omofoba a Roma

Le vittime hanno contattato la Gay Help Line non solo per denunciare l’aggressione, ma anche per fare un appello a chiunque possa identificare gli aggressori. “Nonostante molti testimoni, nessuno è intervenuto fino a quando qualcuno ha fermato gli aggressori”, si legge nel post della Gay Help Line. L’organizzazione ha pubblicato il video per chiedere a chi riconosce gli aggressori di segnalarli al numero 800 713 713 o alle forze dell’ordine.

La coppia aggredita ha espresso il proprio sgomento e la frustrazione per la violenza subita, sottolineando il bisogno urgente di una società più sicura e tollerante. “Non possiamo più accettare di vivere in una società dove la violenza, come quella che abbiamo subito, è ancora una triste realtà. Io e il mio ragazzo ci teniamo a lanciare un messaggio contro ogni tipo di aggressione. Siamo stanchi di dover avere paura di passeggiare mano nella mano, di guardarci continuamente alle spalle, di vivere con l’ansia costante di essere vittime di atti insensati”.