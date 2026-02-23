La Russia sta combattendo per il suo futuro, per l’indipendenza, per la verità e la giustizia”. A dirlo è il presidente Vladimir Putin durante la cerimonia per la consegna della medaglia di Eroe della Russia a diversi militari in occasione della giornata dei Difensori della Patria, cioè le forze armate.

Putin ha in particolare reso omaggio alle truppe impegnate nel conflitto in Ucraina: “Siete saldi dietro alla Russia, per la Russia, agendo in modo coordinato ed efficiente”, ha affermato il capo del Cremlino.