Hulk Hogan, leggenda indiscussa del wrestling mondiale, è morto all’età di 71 anni. La notizia è stata confermata da TMZ, che ha riferito che il corpo dell’ex lottatore è stato trovato nella sua casa in Florida. Secondo le prime informazioni mediche, la causa del decesso sarebbe un arresto cardiaco. Hogan, all’anagrafe Terry Gene Bollea, era considerato una delle figure più iconiche e rappresentative del wrestling: il carisma fuori dal comune e la capacità di catalizzare l’attenzione del pubblico lo hanno reso un vero e proprio simbolo. Hogan, infatti, ha contribuito in modo decisivo e significativo alla diffusione globale del wrestling professionistico.

Lo storico incontro con André The Giant

Sono stati molti i momenti memorabili di Hogan sul ring, così come le sue apparizioni nel cinema e nella cultura pop americana. Nel 2005, il wrestler è stato inserito nella WWE Hall of Fame, un riconoscimento al suo impatto indelebile nello sport-spettacolo. Hogan, infatti, nel corso della sua lunga carriera è diventato il volto della World Wrestling Federation (oggi WWE), durante la cosiddetta “Golden Era”, riempiendo i palazzetti dello sport e dando vita a faide storiche che sono puntualmente culminate nelle diverse edizioni di WrestleMania. Tra le faide più iconiche di Hogan c’è senza dubbio quella con André The Giant, contro il quale “The Immortal”, uno dei tanti soprannomi di Hogan, ha combattuto in quello che i fan considerano ancora oggi “il match di wrestling più bello e iconico di sempre”.

Nel 1987, nella terza edizione di WrestleMania, l’appuntamento di wrestling più importante del mondo, Hulk Hogan e André The Giant, i due lottatori più popolari del momento, diedero vita a un match iconico e irripetibile. Al Silverdome di Pontiac, in Michigan, davanti a più di 90mila persone, Hogan sollevò da terra André the Giant, imponente lottatore francese che pesava oltre 200 chili, e lo scaraventò al suolo con una mossa nota come “body slam”. Quella mossa, e la conseguente vittoria di Hogan, oltre a mandare in estasi il pubblico consacrò “The Immortal” come personaggio di punta della federazione. Il resto è storia.