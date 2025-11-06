Il passato da rapper di Zohran Mamdani. Intorno ai 20 anni, il 34enne neosindaco di New York era noto con il nome d’arte Mr. Cardamom. Nel 2019, l’allora consulente per cause immobiliari realizzò il video dal brano “Nani” scritto per ricordare la nonna materna, ossia la madre della regista Mira Nair di cui Mamdani è figlio.

La nonna che di professione faceva l’assistente sociale, fu la presidente di Salaam Baalak Trust, un’associazione non profit indiana che si occupa di diritti dell’infanzia. Nel video compare Mamdani: nel pezzo scherza sulla forza e l’autodeterminazione che avevano caratterizzato la biografia della nonna. Nel video, la nonna è interpretata da Madhur Jaffrey, una giornalista indiana esperta di gastronomia.