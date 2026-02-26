Di recente, la Polizia di Stato ha sgominato una banda di minorenni che da settimane terrorizzava il rione Monte Rosello e il centro di Sassari, con rapine, pestaggi e furti. Secondo quanto ricostruito dagli ispettori della Squadra Mobile, la gang, denominata “La banda del Monte”, si è resa responsabile di numerosi reati agendo in maniera organizzata. Gli agenti, tramite pedinamenti e visionando le immagini registrate dalle varie telecamere di videosorveglianza installate in città, hanno ricostruito le azioni della banda.

Due arresti e 5 indagati

I ragazzi che facevano parte della banda, tutti residenti nel quartiere Monte Rosello, si muovevano in piccoli gruppi per compiere le loro azioni, tra cui pestaggi, con le vittime costrette anche al ricovero ospedaliero per curare ferite e fratture, molestie sessuali nei confronti di ragazze e rapine a danno di coetanei e di alcuni negozi in varie parti della città. Due minori, che agivano da leader della banda, sono stati arrestati nella giornata di oggi, 26 febbraio, dagli agenti della Squadra mobile della Questura sassarese, che ha agito in collaborazione con il reparto Prevenzione crimine Sardegna, in esecuzione di ordinanze di misure cautelari emesse dal Tribunale per i minorenni di Sassari. Altri cinque membri della banda, invece, sono indagati e hanno subito perquisizioni personali e domiciliari.