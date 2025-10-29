Mentre salutava la folla fuori dalla cattedrale inglese di Lichfield, Re Carlo è stato accolto dagli applausi ma anche dalle accuse di un contestatore, che ha puntato il dito sugli scandali che hanno travolto il fratello del sovrano, il principe Andrea. “Da quanto tempo sapete di Andrea ed Epstein?, ha gridato un uomo da dietro le transenne, riferendosi al coinvolgimento del terzogenito della regina Elisabetta nello scandalo sessuale del defunto imprenditore americano Jeffrey Epstein.

Il video della contestazione pubblica

L’uomo ha poi domandato se la famiglia reale avesse chiesto alla polizia di “insabbiare” gli scandali del fratello Andrea. Il principe, già da tempo al centro degli scandali per la sua amicizia con Epstein, ha recentemente accettato di rinunciare all’uso dei suoi titoli, incluso quello di duca di York. Eppure, sempre più voci nel Regno Unito chiedono che gli vengano tolti anche il titolo di principe e la residenza reale. Il sovrano, impassibile durante la contestazione, non ha risposto alle provocazioni. Il contestatore, invece, è stato immediatamente zittito da uno dei presenti e quindi allontanato. La folla ha poi tentato di mitigare l’imbarazzo generale con il coro “God Save the King”.