Durante il comizio ad Atreju, Giorgia Meloni ha menzionato il caso Garlasco e lo ha collegato al referendum sulla giustizia che prevede la separazione delle carriere dei magistrati. Per la premier, votando a favore si riforma la Giustizia e non si assisterebbe più ad uno spettacolo vergognoso come quello di Garlasco a cui stiamo assistendo in questi mesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Pellegrino (@ciropellegrino)

Nicola Gratteri: “Referendum giustizia non c’entra nulla con Garlasco”

Votare sì al referendum sarebbe quindi un’occasione per riformare la magistratura e il suo operato. Ma è davvero così? Nicola Gratteri, a diMartedì, ha chiarito con decisione che il referendum “non c’entra assolutamente nulla” con la vicenda di Chiara Poggi. Il Procuratore della Repubblica di Napoli ha voluto smontare il collegamento tra il caso e la consultazione referendaria. Entrando nello specifico di Garlasco ha anche ricordato che fino a prova contraria esiste la cosiddetta “presunzione di innocenza”.