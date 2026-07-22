Momenti di forte tensione nella metropolitana di Roma, dove un gruppo di youtuber stranieri, noto sui social come @djemediaofficial, si è scontrato con alcuni presunti borseggiatori a bordo di un convoglio della linea A.

La discussione è rapidamente degenerata in una violenta colluttazione tra i sedili del vagone. Durante lo scontro è stato utilizzato anche dello spray urticante, che ha provocato il panico tra i passeggeri presenti. L’episodio ha creato grande apprensione all’interno della metro, mentre i presenti cercavano di allontanarsi dalla zona della lite.