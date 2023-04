Il momento in cui l’uomo si accorge dell’orso

Orso curioso in giardino. Sarebbe da esclamare: Aiuto, è entrata un orso in giardino! Il video che sta spopolando sui social vede un uomo che sta leggendo su un lettino si ritrova davanti un orso che passeggia. Sia l’uomo sia l’animale si spaventano e si fissano per qualche secondo. Alla fine a scappare è l’animale. Accade a Blue Ridge Mountains, comune dello Stato americano della Carolina del Nord. David Oppenheimer si trova l’orso davanti. Un incontro ravvicinato di pochi secondi, immortalato da una telecamera dell’abitazione.

Gli incontri ravvicinati con gli orsi, a quanto pare non accadono solo in Italia. L’uomo salta di scatto spaventato. L’unica cosa che riesce a fare è stringere forte il cuscino. Anche l’animale appare spaventato. Resta un istante poi si dà alla fuga. E’ stato lo stesso David Oppenheimer ha pubblicare il video sul web. Filmato ripreso da decine di siti nel mondo.

Oppenheimer ha pubblicato il video sulla sua pagina Facebook, raccogliendo molta attenzione e commenti da parte degli amici. “Rilassante alla fine della giornata, non mi aspettavo di stabilire un contatto visivo così ravvicinato. Meno male che ci conosciamo già”, si legge nella didascalia.