Nei giorni scorsi è diventato virale sul web un video con protagonista Robbie Williams. Nel filmato condiviso dalla moglie Ayda si vede il cantante che prova a chiamare la fan che, in un vecchio video incluso in un nuovo documentario su Netflix, gli aveva dato il suo numero implorandolo di farsi vivo “in qualsiasi momento”. Qualcosa, però, è andato storto. Dopo aver visto il filmato contenuto nel docufilm sui Take That, Williams ha letto il numero ad alta voce e ha provato a chiamare dal suo cellulare. Il cantante ha quindi digitato il numero (6789788) sul suo smartphone, mostrandolo alla telecamera prima di far partire la chiamata. Il suo entusiasmo, però, si è spento subito quando dall’altra parte non ha risposto alcuna fan ma solo la voce metallica di un operatore: “Il numero non è riconosciuto”.