Al volante della sua Smart, con il telefonino nella mano sinistra e senza cintura di sicurezza. È così che l’attore Roberto Benigni è stato ripreso da un altro automobilista in una strada trafficata di Roma. Il breve filmato, pubblicato su TikTok, è diventato immediatamente virale. Nel video si sentono più persone urlare “Roberto” nel tentativo di attirare l’attenzione del 72enne attore. Benigni, però, sembra non curarsene: continua a parlare al telefono senza reagire, nonostante i richiami verbali e il lungo clacson di un’altra vettura. Alla ripartenza, probabilmente dopo un semaforo rosso, non si volta verso chi lo chiamava e rimedia un sonoro “vaffa” dall’automobilista che lo ha immortalato.

Critiche e difese

Il gesto non è passato inosservato e sui social si è scatenato un acceso dibattito. “Potrebbero fargli la multa per uso del cellulare e la cintura non indossata, ma lui è Benigni”, scrive qualcuno in tono polemico. Un altro ironizza: “Cellulare, smart, non risponde, proprio uno del popolo!”.

Tuttavia, tra le critiche, non manca chi prende le difese del premio Oscar: “Scusate ma cosa vi aspettavate che facesse? Che scendesse dalla macchina per abbracciarvi? Che salutasse tutte le persone nel traffico che lo riconoscono? – sottolinea un utente –. A me non sta simpatico come personaggio, ma come persona ha tutto il diritto di farsi gli affari suoi mentre è in macchina come tutti voi”.

Regole e ironie

Al di là delle opinioni, resta il fatto che il Codice della strada vieta l’uso del cellulare alla guida senza auricolare o vivavoce, anche a vettura ferma. Inoltre, la mancata cintura di sicurezza costituisce un’ulteriore violazione. Alcuni commentatori hanno affrontato la vicenda con sarcasmo, richiamando lo spettacolo più celebre dell’attore: “Che Benigni stia scrivendo “Il Codice della strada più bello del mondo”?”, si legge in un post su X.