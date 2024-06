Robot quadrupedi addestrati per la guerra: vederli come ordinati soldatini in parata, scattanti e disciplinati nelle simulazioni di guerra, robot cani armati di fucili mentre sparano su bersagli multipli, è un filo terrorizzante. Sono i “robdog” in servizio nell’esercito della Repubblica popolare cinese. Un video di propaganda (e larvata minaccia) ne mostra il potenziale bellico al mondo.

Il debutto sulla scena globale qualche giorno fa in Cambogia. La delegazione militare cinese, in vista dell’avvio delle esercitazioni congiunte ‘Golden Dragon 2024’ di Cina e Cambogia, sono arrivate al porto di Sihanoukville. Cani robot progettati per uccidere, uno showcase made in China, l’altro volto del progresso tecnologico.