All’alba del 13 luglio è stato sgomberato ad opera della Questura il centro sociale anarchico Bencivenga, che nella notte tra sabato e domenica era stato nuovamente occupato dopo lo sgombero già attuato il 15 giugno scorso. Nel corso delle ore, lo stabile è stato monitorato dalle forze di polizia, che hanno mappato i flussi in entrata ed in uscita, anche in concomitanza con gli eventi che, dopo l’occupazione, gli stessi anarchici hanno pubblicizzato in rete.

Occupanti identificati

L’ingresso ha richiesto la rimozione forzata di catene e lucchetti che gli occupanti avevano fissato dopo l’occupazione di sabato notte per impedire l’accesso alle forze di polizia. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuovere uno sbarramento posto a tutela degli accessi all’interno della struttura. Tutti gli occupanti intercettati all’interno dello stabile, usciti spontaneamente dopo una mediazione condotta dalla Digos, sono stati accompagnati negli uffici della Questura per le procedure di fotosegnalamento e identificazione.

Nel corso delle attività di sgombero è stato intercettato un ulteriore gruppo di esponenti del circuito anarchico capitolino nei pressi dello stabile, lungo via Nomentana. Tra gli identificati, una ragazza è stata trovata in possesso di un tirapugni, mentre a carico di un altro soggetto è stata riscontrata la pendenza di un rintraccio per adempimenti di polizia giudiziaria. Per la donna scatterà la denuncia per possesso e porto di oggetti atti ad offendere. Lo stabile, infine, è stato bonificato con l’impiego di unità cinofile antisabotaggio e anti esplosivo, ed è stato riconsegnato al Municipio per la successiva destinazione d’uso prevista.