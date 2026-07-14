Avrebbe tentato di rapire una neonata nascondendola in una borsa. Per questa accusa un’operatrice sanitaria è finita in arresto in Brasile. Il tentativo di Auricelia Rocha, dipendente dell’ospedale di Teresina, nello Stato del Piauí, è stato sventato dall’intervento della zia della bambina, che ha intuito che qualcosa non andava e ha impedito alla donna di lasciare la struttura. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza.

In base a quanto riferito dalla polizia, l’infermiera, che quel giorno non era in servizio, avrebbe detto alla madre quattordicenne della neonata di dover portare la bambina a effettuare alcuni esami. Pochi minuti dopo è uscita dalla stanza con una grande borsa nera. Insospettita dal comportamento della donna, la zia l’ha seguita e, prima che potesse allontanarsi, ha aperto la borsa trovando all’interno la neonata e dando immediatamente l’allarme. La magistratura ha successivamente disposto la custodia cautelare. Nella casa dell’infermiera gli investigatori hanno trovato una stanza già allestita per accogliere un neonato, con culla, passeggino, vestiti e pannolini. La difesa sostiene che la donna soffra di disturbi psichiatrici.