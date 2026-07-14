Un ragazzino minorenne è stato attirato con una scusa in un parco pubblico per essere poi aggredito da una ventina di coetanei, per quelli che gli investigatori definiscono futili motivi. Ferito, è riuscito ad allontanarsi e a raggiungere i genitori per chiedere aiuto. Viste le sue condizioni è stato portato in ospedale, dove è stato medicato e in seguito sottoposto a una visita specialistica per le gravi lesioni riportate durante il pestaggio.

A ricostruire la vicenda sono i Carabinieri di Altedo in provincia di Bologna, che al termine delle indagini hanno individuato i presunti responsabili dell’aggressione. Si tratta di un gruppo di circa venti minori, segnalati a piede libero alla Procura per i minorenni con le accuse, a vario titolo, di lesioni personali aggravate in concorso e violenza privata aggravata in concorso.

Su richiesta del pubblico ministero che ha coordinato le indagini, il Gip del Tribunale minorile ha disposto la misura cautelare della permanenza in casa per cinque dei ragazzini coinvolti, ritenuti gli esecutori materiali del pestaggio. Per gli altri coetanei segnalati, che secondo l’accusa avrebbero assistito all’aggressione senza intervenire, non sono state adottate misure cautelari.