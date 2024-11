Roy Keane a muso duro con un tifoso dell’Ipswich al termine del match valido per la Premier League tra Ipswich e Manchester United, terminato 1-1. L’ex capitano dei Red Devils, noto per il suo carattere deciso quando era in campo, ha ripetuto più volte al tifoso: “Ti aspetto nel parcheggio”.

Roy Keane ora è commentatore sportivo per Sky Sports UK. Durante l’intervallo, Keane ha analizzato quanto visto in campo durante i primi 45 minuti. Pochi istanti prima che la diretta rientrasse dopo la pubblicità, Keane se l’è presa con un paio di sostenitori dell’Ipswich accorsi alla balaustra.

Uno di loro gli ha gridato contro, mandandolo a quel paese. L’ex centrocampista si è innervosito ed ha replicato: “Ti aspetto nel parcheggio e ne parliamo”.